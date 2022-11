Modemerk Balenciaga onder vuur door campagne met kinderen in SM-kleding

Volgens de stichting zijn de foto’s van de kinderen niet het enige . Onderaan de officiële website van het merk staat een foto van de ‘Hourglass Bag’, een van de Balenciaga tassen, waar een stapel papier onder ligt. ‘’Het document wat op tafel ligt, is een gerechtelijk document waarin wordt verwezen naar Ashcroft vs Free Speech Coalition, de rechtszaak die virtuele/nepbeelden en video’s van seksueel misbruik van kinderen legaal maakte in de VS’’, legt Free A Girl uit.

De stichting roept De Bijenkorf in de reacties van hun Instagrambericht op om het merk te boycotten. ‘’Dit is geen ‘edgy’ PR. Dit is verschrikkelijk en zorgwekkend. Dit is crimineel’’, schrijft de stichting.