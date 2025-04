MOB wint de ene na de andere zaak over boeren die te veel stikstof uitstoten: ‘Maar Wiersma wil het niet begrijpen’

In een zaak die wederom was aangespannen door Mobilisation for the Environment (MOB) veegde de rechtbank Noord-Nederland de vloer aan met de provinciebesluiten om niet op te treden tegen acht Friese PAS-melders. Pikant: die besluiten kwamen tot stand op het moment dat Femke Wiersma, nu BBB-minister van Landbouw, nog in het provinciebestuur zat.