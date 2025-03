MOB wil boete van 10.000 euro per dag voor Femke Wiersma wegens rechtsobstructie

Mobilisation for the Environment (MOB) stapt naar de rechter omdat minister Femke Wiersma (BBB) weigert milieu-informatie openbaar te maken. Blijft ze hierin volharden, dan zou de bewindsvrouw veroordeeld moeten worden tot een boete van tienduizend euro per dag, vindt de milieuorganisatie.

“Door verzoeken om informatie over boerderijen op alle mogelijke manieren te traineren, maakt de minister duidelijk dat zij met de rechtsstaat niet veel op heeft”, constateert Johan Vollenbroek. Hij spreekt van rechtsobstructie, omdat het openbaar maken van dergelijke informatie wettelijk verplicht is.

Eerder dit jaar greep Wiersma hoogstpersoonlijk in tijdens een rechtszaak die draaide om informatieverstrekking over boeren. Tot verbazing van alles en iedereen dwarsboomde ze een poging om informatie over de stikstofcrisis openbaar te maken. NRC en Follow The Money wilden de gegevens om te onderzoeken hoe (in)effectief Wiersma’s beleid is.