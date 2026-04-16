MOB krijgt weer gelijk: luchthavens Rotterdam en Eindhoven moeten toch vergunning aanvragen

De luchthavens van Rotterdam en Eindhoven staan niet boven de wet. Ze mogen niet zomaar stikstof uitstoten zonder de benodigde natuurvergunning. Dat oordeelde de rechtbank in Gelderland donderdag in een zaak die was aangespannen door Mobilisation for the Environment (MOB), de Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten en omwonenden van de luchthavens.

Het kabinet-Schoof meende nog dat een vergunning niet nodig was omdat de vliegvelden eerder al eens een vergunning hadden gekregen. Die redenering klopt niet, oordeelde de rechtbank. Op Rechtspraak.nl wordt uitgelegd waarom:

“Gebruik maken van eerder verleende toestemmingen kan alleen als die zijn verleend voor dezelfde activiteiten. Het moet dan om “één-en-hetzelfde project” gaan. De rechtbank oordeelt dat door de groei en uitbreiding luchthavens niet aan deze eis wordt voldaan, zodat er nieuwe natuurvergunningen nodig zijn.”

De vliegvelden van Rotterdam en Eindhoven zijn niet de enige Nederlandse luchthavens die zonder natuurvergunning opereren. Bij Schiphol en Lelystad Airport doet zich hetzelfde probleem voor. Het lukt niet om de vliegvelden een natuurvergunning te verstrekken, omdat opeenvolgende rechtse kabinetten al jaren weigeren om de stikstofcrisis op te lossen.