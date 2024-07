Misstanden arbeidsmigratie moeten direct aangepakt worden

Het vorige kabinet wilde de misstanden bij uitzendbureaus aanpakken door certificering. De Wet Toelaten Terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten (WTTA) gaat echter pas in 2026 in. Uitzendbureaus in binnen- en buitenland moeten toestemming hebben van de minister volgens deze nieuwe wet. De wet gaat te laat in. Daarbij komt nog dat de handhaving van de wet pas vanaf 2027 ingaat.