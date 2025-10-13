Misselijk makende tonelen in de Knesset Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 1392 keer bekeken • bewaren

Net als bij Stalin werd Trump voortdurend door applaus en ovaties onderbroken

De ontvangst van Donald Trump in de Knesset kent maar een duidelijk precedent: een congres van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie op de dag dat Stalin kwam spreken. De persoonsverheerlijking die plaats greep in de vergaderzaal van het Israëlisch parlement is misselijk makend. Alle sprekers zongen de lof van Trump en werden vele malen door applaus en staande ovaties onderbroken. Zelfs de leider van de Israëlische oppositie Yair Lapid voegde zich bij dat koor. Hij riep uit dat het Nobel Comité de grootste fout van zijn bestaan had gemaakt door Trump de Vredesprijs niet te geven. De voorzitter van het parlement – als ik mij niet vergis – vergeleek de vereerde gast met de Perzische koning Cyrus, die de joden toestond terug te keren uit de Babylonische ballingschap om in Jeruzalem de verwoeste tempel te herbouwen. Er werd trouwens verschillende malen uit de bijbel geciteerd.

Na de lofredes van Netanyahu en Lahir kwam eindelijk Trump aan het woord. Hij hield een lange rede die net als destijds bij de communistische leiders, bijkans elke minuut door applaus werd onderbroken. Ook als hij aanvallen deed op Barack Obama en John Biden. Het was een langdurige overwinningstoespraak vol bewieroking van zichzelf, zijn naaste medewerkers en vriend Bibi. Nadat Trump eindelijk zijn speech beëindigde, volgde een staande ritmische ovatie. O ja, Netanyahu beloofde staande de vergadering Trump de Israël-prijs.

Een wanklank was te horen: twee leden van de Knesset probeerden Trump te onderbreken. Ayman Odeh en Ofer Cassif, respectievelijk van een Arabische en van de opvolgster van de Communistische Partij. Ze werden allebei binnen een halve minuut uit de zaal gezet. Toch vertegenwoordigden zij de eer van de Knesset. De overige leden waren zoals de Britten het zouden zeggen toads.

Ondertussen citeerde niemand de bijbelverzen die het meest toepasselijk waren voor deze bijeenkomst: hoofdstuk 2 uit het boek Nahum. Lees ze en besef dat de oude Grieken al zeiden: “De goden straffen de gelukkigen met overmoed”.

[1] Daar, over de bergen,

snelt een vreugdebode.

Hij kondigt vrede aan.

Vier de feesten, Juda,

los je geloften in,

want nooit meer trekken schurken door je land,

ze zijn volledig uitgeroeid.

[2] Er is iemand tegen hen opgestaan

die hen uiteen zal drijven.

Bewaak je vesting, Nineve!

Kijk uit over de weg!

Omgord je heupen!

Verzamel al je kracht!

[3] De HEER herstelt het aanzien van Jakob, van Israël,

door vernielers vernield,

die zijn ranken verwoestten.

Ondergang van Nineve

[4] De schilden van zijn helden zijn rood gekleurd,

zijn soldaten gaan in purper gekleed.

De wagens die hij opstelt zijn vlammend gepantserd,

de lansen worden gericht.

[5] Door de straten razen de wagens,

ze jagen voort over de pleinen,

ze zien eruit als fakkels,

als bliksemschichten schieten ze voorbij.

[6] Hij spoort zijn bevelhebbers aan,

halsoverkop gaan zij voort.

Ze snellen naar de stadsmuur,

het stormdak wordt opgesteld,

[7] de sluizen gaan open,

het paleis stort ineen.

[8] Daar staat hij, hij laat de stad naakt wegvoeren.

Haar slavinnen klagen als duiven,

rouwend slaan ze zich op hun borst.

[9] Nineve!

Een volle vijver zolang het bestond,

nu stroomt hij leeg.

Blijf staan! Blijf staan!

Maar niemand die zich omdraait.

[10] Roof het zilver, roof het goud!

De schat is onuitputtelijk!

Kostbaarheden zonder tal!

[11] Verwoesting, woestheid, woestenij:

harten bezwijken, knieën knikken,

heupen beven, gezichten verbleken.

[12] Wat is er over van het leeuwenhol?

Het was een nest vol jonge leeuwen,

de leeuw, de leeuwin en de welpen

gingen er ongestoord hun gang.

[13] De leeuw roofde voor zijn welpen,

beet kelen door voor zijn leeuwinnen,

vulde zijn holen met prooi,

zijn legers met buit.