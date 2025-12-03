BNNVARA Logo
'Misschien werd ik daarom zo weemoedig van Buma’s presentatie'

'Dus dan ben je Ajax-hooligan, dan ga je dood, en dan is je laatste grote wens om een keer een wedstrijd te laten staken', zegt Pieter Derks in De Nieuws BV. 'Niet tijdens de rust je familie op de middenstip laten verrassen met een gepersonaliseerde dickpic van Mark Overmars, nee, gewoon vuurwerkbommen afsteken in een ramvol stadion

