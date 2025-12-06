Misschien kunnen de partijleiders het eens over de inhoud hebben in plaats van over elkaar Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 333 keer bekeken • bewaren

Hun gedrag is tot nog toe een teken aan de wand.

Het kan niet anders of onder de kiezers heerst grote onvrede met, zo niet gramschap over het gedrag van de partijleiders afgelopen vrijdag. Onder voorzitterschap van informateur Sybrand van Haersma Buma voerden zij een aangenaam maar vruchteloos gesprek. Geen enkele combinatie - minderheid of meerderheid - kan tot een kabinet met levenskracht leiden. Zoveel blokkades plaatsten zij. Een voorstel van Buma om dan maar een vijfpartijenkabinet te vormen werd vriendelijk weg gelachen.

De leiders moeten nu in het weekend nadenken over wat ze kunnen doen om uit de impasse te komen.

Ze zouden zich misschien eens een klein pietsie over de inhoud van het werkstuk kunnen buigen dat Jetten en Bontenbal dinsdag voorlegden. Eens zien hoe zij de daarin verwoorde beleidslijnen en voorstellen waarderen. Of die in hun ogen het gewenste resultaat opleveren. En zo niet, wat dan het realistisch alternatief is. En dat je het daarna daarover hebt. Dat je dus praat over oplossingen voor de woningnood, de jeugdzorgcrisis, het feit dat zoveel leerlingen als halve analfabeet het onderwijs verlaten en andere bagatellen. Dat je kijkt naar mogelijke uitkomsten en je daarbij niet laat verblinden door je eigen taboes.

Als je discussieert over oplossingen, dan ben je dus niet bezig met politieke spelletjes of met moeizame compromissen. Daarom hoeft het allemaal ook niet zo verschrikkelijk geheim te worden gehouden. Dat zo'n lul voor de patatbalie zwijgend voortstapt of zegt: "Een broedende kip moet je niet storen", maar dat er dagelijks door de informateur wordt gecommuniceerd over de voortgang.

Het kan daarbij natuurlijk zijn dat een partijleider het overleg verlaat omdat hij of zij denkt dat het vaderland op deze manier te gronde gaat zodat alleen oppositie overblijft. Natuurlijk.

Dat zal wellicht ook gebeuren, want de internationale situatie en de problemen van ons land worden in Den Haag niet als zo ernstig ervaren dat de vorming van een kabinet op zo breed mogelijke basis noodzakelijk is.

Wel met een foldertje de hele bevolking de stuipen op het lijf jagen maar zélf een eindeloze stoelendans spelen alsof er niets aan de hand is. Het lijkt het feest van Belsassar wel, dat eindigde met de inname van Babylon door de Perzen.

In Afrika hadden ze al lang een militaire coup gepleegd maar zover is het in Nederland nog niet al hebben de politici met hun frivole en onverantwoordelijke gedrag hiervoor wel de eerste steen gelegd. Ze brachten in ieder geval opnieuw de democratie in diskrediet. Misschien dat ze van het weekend toch ook eens deze passage uit het boek Daniël kunnen lezen over de schrijvende hand die op het feest van Belsassar verscheen en hoe Daniël deze gebeurtenis interpreteerde:

"Dit is wat er geschreven staat: Menee, menee, tekeel oefarsien. En dit is wat het betekent: menee – God heeft de dagen van uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt; tekeel – u bent gewogen en te licht bevondenperees – uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en de Perzen gegeven."

Toen gaf Belsassar bevel Daniël in purper te kleden en hem een gouden keten om de hals te hangen, en hij liet afkondigen dat Daniël als derde in rang zou regeren over het koninkrijk. Diezelfde nacht werd Belsassar, de koning van de Chaldeeën, gedood.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven.

