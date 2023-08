'Misschien kan Ridouan Taghi zich verkiesbaar stellen vanuit de cel. Als het in Amerika kan, dan kan het hier ook'

Kiki Schippers maakt zich een beetje zorgen in aanloop naar de aankomende verkiezingen, zo zegt ze maandag in De Nieuws BV. Het is ook verwarrend, met Caroline van der Plas op de posters voor BBB, Bontenbal bij het CDA, Pieter Omtzigt met een Partij van het Sociale Contract, of zo, maar niemand wil premier worden. ‘Raar idee toch? Dat je gaat stemmen, maar dat iemand niet wil,’ aldus Schippers.

Misschien moeten we naar een nieuw systeem toe, denkt ze. Dat we bijvoorbeeld gaan stemmen op basis van boeken, dat van Omtzigt ligt al klaar. Of een zakenkabinet met mensen die ergens verstand van hebben.

‘En een geile president aan het hoofd, want dat snap ik. Dat er wel behoefte aan is. Niet in politieke zin maar meer als een entertainment idee, aan verkiezingen, aan een talentenshow. Laten we John de Mol vragen om een presidentsverkiezing te organiseren. Laten we de uitvoerende macht en de wetgevende macht gewoon scheiden, net als in Amerika. Dat wij de eerste monarchie zijn met een republikeins stelsel. Dan kan Omtzigt lekker op z’n rooie Bic-pennen blijven sabbelen en Caroline op regionaal niveau mensen achter een trekkertje spannen. Dan kan Bruls bijvoorbeeld meedoen met de vluchtelingenboot, en Mona Keijzer zonder partij. Of Ridouan Taghi vanuit de cel. Ja, als het in Amerika kan, dan kan het hier ook.’