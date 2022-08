Misschien is dat idee van Barbara Baarsma zo gek nog niet

3 aug. 2022 - 23:38

There is a 50:50 chance of average global temperature reaching 1.5 degrees Celcius above pre-industrial levels in the next five years, and the likelihood is increasing with time, according to a new report by the World Meteorological Organization (WMO), published on Tuesday in Geneva. The 1.5°C figure is not some random statistic”, he added, but “rather an indicator of the point at which climate impacts will become increasingly harmful for people and indeed the entire planet.” Bron: news.un.org Rusland staat al jarenlang in brand, zoals u vandaag heeft kunnen lezen op de NOS. Ook elders in de wereld staan de bossen in brand. Bewoners in Rusland vragen de internationale gemeenschap om hulp bij het blussen van de branden. Die gemeenschap is echter doofstom gebleken voor deze smeekbede. In de context van dit alles komt mevrouw Baarsma met haar emissierechten verhaal. Hoe cynisch wil je het hebben!