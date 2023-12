Mislukken formatie is schuld van links Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 510 keer bekeken • bewaren

Als het PVV, NSC, BBB en VVD niet lukt om een kabinet tot stand te brengen, dan komt dat door tegenwerking van linkse partijen. Dat verklaarden de vier betrokken partijleiders aan het begin van een nieuwe ronde besprekingen.

“Frans Timmermans heeft vanaf het begin duidelijk laten weten dat hij het niet ziet zitten om met ons in een kabinet te stappen”, aldus PVV-partijvoorzitter Geert Wilders. “Wij zijn allemaal van goede wil, hij is degene die dwars ligt. Dus het lijdt geen twijfel dat een mislukking op zijn conto geschreven mag worden.”

Wilders kreeg bijval van VVD-leider Dilan Yeşilgöz. Zij riep in herinnering dat haar voorganger een voorkeur had voor een ‘knetterrechts kabinet’. Dat de VVD nu wil meewerken aan een centrumrechts kabinet, zou volgens haar al een concessie zijn: “Treurig dat linkse partijen kiezen voor de oppositie in plaats van constructief mee te denken.”

Nuance

Volgens PvdA-coryfee Hans Spekman ligt het genuanceerder: “Het is alleen de schuld van GroenLinks. Die trekt de PvdA mee omlaag. Mijn PvdA heeft in het verleden bewezen met alle plezier een centrumrechts kabinet mogelijk te maken. Onbegrijpelijk dat de handreiking via Ronald Plasterk niet begrepen werd. Zonder die tofuknuffelaars hadden we gewoon kunnen aanschuiven.”

GroenLinks werpt deze suggestie bij monde van Jesse Klaver verre van zich. Volgens hem moet links zich nu niet met de formatie bemoeien, maar wel bereid zijn het verkiezingsprogramma ter beschikking te stellen als de rechtse partijen er met populistische ideeën over klimaat, migratie en sociaal beleid niet uitkomen en behoefte hebben aan maatregelen die in de pas lopen met de werkelijkheid van zeespiegelstijging en krappe arbeidsmarkt.

NSC-voorman Pieter Omtzigt wil serieus naar het voorstel van Klaver kijken: ‘Ik vind het belangrijk dat beleid in overeenstemming is met de feiten. Als er geen kabinet komt met steun van PVV, BBB, NSC en VVD, is dat de schuld van links. Maar als er wél een kabinet komt met steun van PVV, BBB, NSC en VVD, en de feiten vragen om links beleid, dan is het óók de schuld van links. Dat lijkt mij het beste van twee werelden.’