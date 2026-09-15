Misdaadverslaggever houdt vol: Ruben Brekelmans (VVD) durfde Bolle Jos niet op te pakken Kijk Nou Vandaag • leestijd 1 minuten • 689 keer bekeken • Bewaren

De VVD presenteert zichzelf graag als de partij van recht en orde. Van handhaven. Geen genade met criminelen. Des te opvallender was het dan ook dat De Telegraaf, toch het partijorgaan van de VVD, eerder dit jaar meldde dat Ruben Brekelmans een actie om ’s lands meest gezochte misdadiger, Bolle Jos, op het laatste moment afblies. De toenmalige Defensie, Ruben Brekelmans (VVD), zag van de actie af uit angst voor zijn eigen veiligheid, aldus Telegraaf-verslaggever John van den Heuvel.

Vorige week ontkende Brekelmans, inmiddels fractievoorzitter van de VVD, bij Pauw & De Wit dat zijn eigen veiligheid ook maar enige rol zou spelen. Het was de bekende VVD-riedel: het landsbelang ging altijd voor bij hem.

Van den Heuvel houdt vast aan zijn verhaal: Brekelmans heeft wel degelijk mee laten wegen dat hij na een actie tegen Bolle Jos persoonsbeveiliging zou krijgen. Bij het babbelprogramma Renze (RTL) zei de misdaadverslaggever, die zelf persoonsbeveiliging heeft, over Brekelmans: “Hij vertelt in ieder geval niet de volledige waarheid. Misschien heeft hij wel gedacht dat hij het landsbelang zou dienen door met dat argument voor die actie te gaan liggen, maar veel mensen bij politie en justitie denken daar anders over.”