Misdaadfamilie Trump harkte miljarden aan cryptodollars binnen, investeerders zagen hun geld verdampen Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 536 keer bekeken • Bewaren

De beruchte Amerikaanse misdaadfamilie Trump heeft via vier crypto-ondernemingen ten minste 2,3 miljard dollar (zo'n 1,99 miljard euro) aan zichzelf toegekend, terwijl de investeerders die zij daarvoor wierven collectief hetzelfde bedrag zagen verdampen. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van persbureau Reuters. Alle vier de ondernemingen volgden hetzelfde patroon: de Trumps staken er nauwelijks eigen geld in, maar inde direct de royalty's zodra investeerders massaal instapten, waarna de koersen onmiddelijk kelderden.

Het paradepaardje van de Trumps is World Liberty Financial, een cryptobedrijf dat beheerd wordt door de president zelf en diens zonen Eric en Donald Jr. Door verkoop van zogenaamde governance tokens (een type cryptomunt dat je niet alleen bezit als speculatief actief, maar dat je ook stemrecht geeft binnen een cryptoproject) haalde de familie er meer dan 1,4 miljard dollar uit. Individuele kopers zagen hun tokens intussen met 87 procent in waarde dalen. Via een apart deal-mechanisme kochten twee beursgenoteerde bedrijven, ALT5 Sigma en American Bitcoin, voor honderden miljoenen dollar aan World Liberty-tokens, waarbij meer dan 500 miljoen dollar rechtstreeks naar de Trumps vloeide. Tegelijkertijd leden aandeelhouders van die bedrijven verliezen die opliepen tot respectievelijk 675 miljoen en 200 miljoen dollar.

De grootste klapper maakten de Trumps met hun $TRUMP memecoin, gelanceerd drie dagen voor Donald Trumps inauguratie in januari 2025. Nadat Trump zelf op X riep dat volgers de cryptomunt moesten kopen bereikte de munt een piek van 75 dollar, om korte tijd later weer met 97 procent te kelderen. Dat maakte voor de Trumps al niet meer uit, die verdienden er zo'n 616 miljoen dollar aan, terwijl happige investeerders meer dan 700 miljoen dollar zagen verdampen. Ethici geïnterviewd door Reuters noemen de betrokkenheid van een zittend president bij een industrie die door zijn eigen regering wordt gereguleerd, ongekend in de moderne Amerikaanse geschiedenis. Een ander woord zou zijn: corrupt.

Het Witte Huis wil niet inhoudelijk reageren op de bevindingen van Reuters. Woordvoerster Anna Kelly antwoordde alleen dat "alle handelingen van president Trump in het beste belang zijn van het Amerikaanse volk."