Minister Veldkamp stapt op omdat kabinet maatregelen weigert tegen Israëlische oorlogsmisdaden Opinie

Demissionair minister Veldkamp (NSC) legt zijn functie neer omdat ministers in het kabinet maatregelen tegen Israël blokkeren. Dat heeft hij verklaard na afloop van de ministerraad.

De NOS citeert de minister van Buitenlandse Zaken:

"Ik heb er onvoldoende vertrouwen in dat dat de komende maanden en jaren anders zal zijn, als ik zo in mijn ruimte word beperkt. Ik ga naar huis en ga een ontslagbrief schrijven."

Veldkamp zegt binnen het demissionaire kabinet onvoldoende ruimte te voelen om de maatregelen te treffen tegen Israël die hij, gegeven de oorlog in Gaza, nodig vindt. Naar eigen zeggen ervoer Veldkamp bij „achtereenvolgende” ministerraden „tegendruk”. Daardoor voelt hij zich te beperkt „om zelf beleid te voeren” en de koers uit te zetten die hij „nodig acht”. „Ik zie dat ik in onvoldoende mate betekenisvolle, aanvullende maatregelen kan treffen” om de druk op Israël op te voeren, aldus Veldkamp.

In de Tweede Kamer die van reces terugkwam om te spreken over maatregelen had Veldkamp donderdag nieuwe stappen beloofd om de extreemrechtse regering van Netanyahu onder druk te zetten. Het kabinet, lees de ministers van VVD en BBB, wilde hem daar niet in steunen.

Update 20:35: alle NSC bewindspersonen leggen hun functies neer.

De Volkskrant meldt: