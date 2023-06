Ministers spelen met idee om van Keti Koti een nationale vrije dag te maken

Op 1 juli aanstaande, Keti Koti, houdt koning Willem-Alexander een toespraak in het Oosterpark in Amsterdam. Ingewijden spraken eerder al de verwachting uit dat hij dan de excuses die premier Mark Rutte maakte voor het slavernijverleden zal herhalen. Diezelfde dag gaat ook het herdenkingsjaar in om stil te staan bij 150 jaar afschaffing van slavernij.

Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken noemde het eveneens een goed idee om over een nationale vrije dag in gesprek te gaan. Dat zei ze in het tv-programma Buitenhof. Werkgevers moeten daar volgens de minister ook bij betrokken worden, aangezien zij gaan over het al dan niet geven van een vrije dag. Begin dit jaar zei Bruins Slot ook al er voor open te staan. Ze heeft het herdenkingscomité dat zich hiermee bezighoudt gevraagd deze optie te onderzoeken.