Ministers PVV en NSC vechten elkaar de tent uit over tweestatenoplossing

Deze zomer werd de Nederlandse ambassadeur in Jordanië al op het matje geroepen nadat Geert Wilders twitterde dat Jordanië de “enige echte” Palestijnse staat is. Die tweet was voor de NSC’ers reden om de tweestatenoplossing op te nemen in het regeerakkoord. De PVV’ers, aangevoerd door Marjolein Faber, voelden daar niets voor.