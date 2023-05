‘Ministeries maken er een janboel van, maar burger krijgt boete als hij uitgave 3,16 euro niet kan verantwoorden’

Ellen Deckwitz staat nog even stil bij Verantwoordingsdag. “Ook dit jaar bleken tien van de twaalf ministeries de boel niet op orde te hebben”, vertelt de Druktemaker. Gevolgen zijn er echter niet. Ondertussen krijgen ploeterende zzp’ers op hun kop van de Belastingdienst “wanneer ze 3,16 euro voor reiskosten in hun Jaaropgave niet kunnen verantwoorden”, weet Deckwitz. “De burger krijgt dan meteen een boete.”

“Afgelopen woensdag beloofden de falende overheidsinstanties traditiegetrouw beterschap, maar ik denk dat er meer nodig is om een cultuuromslag te bewerkstelligen. Met goede intenties en loze beloften was immers ook de weg naar het Toeslagen- en Gasboriningsschandaal geplaveid. Sigrid Kaag kondigde gelukkig aan dat er een Taskforce Verbetering Financieel beheer komt en dat juich ik toe. Want ik ken daarvoor de perfecte werknemers: een club mensen wier potentieel momenteel niet volop wordt benut: de zelfscanmedewerkers.”