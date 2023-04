Ministerie vraagt Máxima niet meer over digitale euro te spreken want 'wappie-magneet'

13 apr. 2023 - 16:44

@GeenProbleem "Ja want wie wil er nou geen geld wat de overheid zo kan programmeren zodat alleen zij kunnen bepalen waar je het aan kunt spenderen?" Er is nog geen enkele concrete aanwijzing laat staan bewijs aangedragen waarmee die bewering kracht kan worden gegeven, maar dat gegeven hindert de eeuwige wappies niet. Dat zulke onzinnige praatjes over de digitale euro daarmee serieuze kritiek op de digitale euro ondermijnt doet er ook niet toe voor deze armzalige samenraapsel aan complotzeloten, de onderbuik gaat boven alles! Lekker vrijblijvend er op los speculeren en impliceren is een professie waar je meer dan voldoende aan hebt om door dat slag mensen te worden onthaald, best friends forever. 'You are not alone...'🥳 O ja, was ik dat bijna vergeten te vertellen: de aluminium hoedjes zijn vandaag in de aanbieding bij verscheidene webshops.