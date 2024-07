Ministerie van Buitenlandse Zaken neemt klakkeloos Russische MH17-propaganda over, corrigeert pas 24 uur later

Iets daarvoor plaatste ook de Russische ambassade in Nederland een persbericht dat vrijwel identiek is aan de tweet van het ministerie. Daarin staat te lezen: "Tien jaar geleden stortte de MH17-vlucht van Malaysia Airlines die op weg was van Amsterdam naar Kuala Lumpur neer in de lucht boven de Donbass waarbij 298 mensen om het leven kwamen."

NSC-leider Pieter Omtzigt (toen nog CDA-Kamerlid) liet een Oekraïense 'nepgetuige' van de aanslag op[ vlucht MH17 in een zaal vol nabestaanden twijfel zaaien over de toedracht van de ramp. Dat bleek uit onderzoek van NRC Handelsblad. Het verhaal van de man was opgesteld door Omtzigt zelf, zo werd duidelijk uit geluidsopnames en sms-verkeer die de krant in handen had. De nepgetuige kreeg alle ruimte om Russische propaganda over het voorval te herhalen. Ook ontving Omtzigt, samen met destijds SP-Kamerlid Harry van Bommel, een boek over vlucht MH17 van notoire racist en complotdenker Joost Niemöller. In dat boek zaait Niemöller twijfel over het Nederlandse onderzoek naar de toedracht van de aanslag en noemde hij dat "onbetrouwbaar".