Ministerie sloeg noodhulp voor kwetsbare asielzoekers af bij opvangcrisis Ter Apel

Het is onduidelijk waarom Justitie het hulpaanbod afsloeg. De opvangcrisis in Ter Apel had volgens onderzoeker Carolus Grütters (Radboud Universiteit) voorkomen kunnen worden. Grütters is gespecialiseerd in migratie- en asielrecht en wijst op het gebrek aan reservecapaciteit in de opvang. “Kijk naar de wetenschap en de adviezen van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ, red.), die zeggen allemaal: dit is een probleem dat op ons afkomt. Het is kletskoek dat de politiek zegt dat deze crisis ons overvalt. En dat ze naarstig hebben gezocht naar oplossing, is ook maar half waar. Die nieuwe oplossingen moesten namelijk minimaal 300, 400 bedden bieden”, zegt Grütters. “Terwijl je beter de opvang zou kunnen verdelen over alle gemeenten in Nederland. Dat betekent dat je overal – kleinschalig – opvangplekken hebt.”