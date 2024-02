Ministerie onderzoekt mogelijkheid bouw kerncentrales op de Maasvlakte

Het is al een van de meest risicovolle gebieden van Nederland met een grote aan- en afvoer van gevaarlijke stoffen maar als het aan het demissionaire kabinet ligt komt de Maasvlakte in aanmerking voor nog een extra veiligheidsuitdaging. RTV Rijnmond meldt dat het ministerie van Economische Zaken in de gemeenten rond de Maasvlakte informatiebijeenkomsten organiseert voor de plaatselijke bevolking om ze voor te bereiden op de mogelijke bouw van twee kerncentrales in hun achtertuin.