Ministerie: KLM beschermt medewerkers onvoldoende tegen giftige uitlaatgassen

Naar aanleiding van een uitzending van Zembla eind 2021 heeft het ministerie contact opgenomen met de vliegtuigmaatschappij. Het ministerie maakt zich met name zorgen over de zogeheten ‘jetblast’: werknemers staan wel twintig keer per dag op het platform vol in de motoren.

Het is onduidelijk of het gesprek met KLM effect heeft gesorteerd. Volgens Roelof Bosma, onderzoeksjournalist bij Zembla, doet de vliegtuigmaatschappij nog altijd maar weinig. “Wat wij horen is dat er nu wel periodieke gezondheidsonderzoeken komen onder medewerkers, maar dat is gewoon verplicht volgens de Arbo-regels”, vertelt hij bij De Nieuws BV. “Er is niet heel veel meer gedaan dan het uitdelen van mondkapjes.”