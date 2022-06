Ministerie hield explosief memo over vastlopen zorg achter voor ziekenhuizen

27 jun. 2022 - 10:27

Iemand met contacten en tact zou Mark Rutte eens apart kunnen nemen na een zitting van ons parlement. Die persoon voert hem naar een achterkamertje, en de twee nemen tegenover elkaar plaats. Deze ad hoc-adviseur spreekt de premier toe: "Mark, jongen, het is al voorbij. De waarheid is er altijd eerder dan het nieuws over die waarheid. Het is een verloren zaak voor je. Het is niet anders. Je denkt dat je nog achter het stuur zit; dat is al verleden tijd. In dit land valt er even niks te sturen. De remmen werken ook niet meer. De boel dondert in mekaar, of hij klapt uit elkaar. En dan gaan weer anderen over Nederland. Dat, Mark, heet: geschiedenis. Ben je alweer vergeten wat je zelf ooit studeerde? Je hebt vanaf nu, maandag 27 juni 2022, nog twee weken om je gezicht te redden. En met een heel klein beetje eer door een achterdeurtje te vertrekken. We houden dan de media wel op afstand. Je hebt deze ballentent al zo lang gerund, ga nou maar, nu het nog kan. Dit van iemand die het goed met je meent, Mark."