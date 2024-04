Ministerie blokkeerde nader onderzoek naar pandemieprofiteur Sywert van Lienden Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 498 keer bekeken • bewaren

Het ministerie van VWS blokkeerde een onderzoek naar de schimmige mondkapjeswoekerwinst van pandemieprofiteur Sywert van Lienden. Dat meldt NRC donderdag op basis van geopenbaarde stukken. Forensisch accountants wilden begin 2021 al dat de louche deal tussen Van Lienden en het ministerie uitgebreider onderzocht werd, maar VWS ging daarvoor liggen.

Volgens de krant ging het ministerie in eerste instantie akkoord met een nader onderzoek, maar kwam daar twee dagen later op terug. “Het ministerie leek vooral te vrezen dat de deal daarmee in de openbaarheid zou kunnen komen,” aldus NRC:

“De mogelijke winst die Sywert van Lienden en zijn partners Bernd Damme en Camille van Gestel overhielden aan hun deal met de overheid, bleef zo buiten het onderzoek, evenals de communicatie die in aanloop naar de transactie had plaatsgevonden tussen Relief Goods Alliance en VWS.”

Val Lienden, Damme en Camille maakten misbruik van de paniek aan het begin van de coronacrisis door – naar later bleek – ondeugdelijke mondkapjes tegen woekerprijzen te verkopen aan het ministerie. Het drietal deed voorkomen of de deal “om niet” was en vanuit een non-profitorganisatie liep. In werkelijkheid verdienden de drie sjacheraars miljoenen aan de deal.