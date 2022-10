Ministerie blijft informatie over Sywert-deal achterhouden, dwangsom loopt elke dag verder op Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 847 keer bekeken • bewaren

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) is de Volkskrant inmiddels bijna 23.000 euro verschuldigd aan dwangsommen. Dit omdat het ministerie nog altijd weigert inzage te geven in chatverkeer over de mondkapjesdeal die pandemieprofiteur Sywert van Lienden miljonair maakte. De rechter oordeelde meermaals dat VWS geen enkele reden heeft de informatie achter te houden, maar het ministerie verleent nog altijd geen medewerking.

Er was meer dan 100 miljoen gemoeid met de mondkapjesdeal tussen het ministerie en het drietal Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel. De manier waarop die laatste drie hun zwendel uitvoerden is inmiddels vrij inzichtelijk gemaakt door speurwerk van onder meer de Volkskrant en Follow The Money. Over de rol van het ministerie is nog altijd veel onduidelijk.

Al in mei 2021 vroeg de Volkskrant het interne chatverkeer rondom de mondkapjesdeal op onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob, inmiddels Woo geheten). In januari van dit jaar oordeelde de rechtbank van Amsterdam dat er geen reden voor het ministerie is om daar geen gehoor aan te geven en legde het ministerie een dwangsom op van 150 euro voor elke dag dat VWS in gebreke blijft. In september werd dat bedrag verhoogd tot 250 euro.

De krant schrijft:

In een brief aan de Tweede Kamer blijven de ministers Ernst Kuipers (VWS) en Conny Helder (Langdurige Zorg) erbij dat hun departement niet in staat is om te voldoen aan de uitspraak van de rechter. De bewindspersonen beklagen zich ook over de Wet open overheid (Woo), die onvoldoende rekening zou houden met crisissituaties. Door de vele informatieverzoeken over de coronapandemie zou het departement overvraagd zijn.