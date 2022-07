Ministerie betaalt liever 15.000 euro dan openheid te geven over deal met pandemieprofiteur

18 jul. 2022 - 12:54

Dit is de essentie van wat er mis is met deze overheid. Al het andere valt in het niet bij deze instelling. Het gaat om de eenzijdige blik van de machthebbers en hun oneindige gelijk, dat blijkt in het Toeslagschandaal, de gaswinning schade, de jeugdzorg, de Q-koorts en de chroom-6 zaak. Het niet luisteren naar de slachtoffers, het wegredeneren van de klachten, het wettelijk regelen van onrecht, de overmatige kosten verhoging in de uitvoering van het onderzoek naar en de schade vergoeding van de overheidsonrecht. De overheid is tot op het bot verrot, dit is het zoveelste voorbeeld, de elke keer gaan de discussies over de gevolgen en de voorbeelden, nooit over de oorzaak. Er worden maatregelen genomen, die voorspelbaar ineffectief en inadequaat zijn. Er wordt tijd gewonnen en uitgesteld. De overheid belooft verbeteringen die naderhand altijd verslechteringen blijken te zijn. Alleen het onderzoek naar de mondkapjes deal heeft al €4.7 miljoen gekost, dat is belastinggeld en nu betalen ze liever €15.000 belastinggeld om de uitspraak van de rechter niet uit te voeren. Hoe kan de overheid ooit verwachten dat de burger zich aan de wet gaat houden, als het acceptabel wordt gevonden om dat als overheid niet te doen. Waar is de voorbeeldfunctie vaan de overheid. Dit is de essentie van het onrecht en het machtsmisbruik van die overheid, tel daar de andere zaken bij op en een zeer grote schoonmaak is noodzakelijk bij de overheid en overheid gerelateerde instanties en instituten.

