Minister zet eerste stap om Ongehoord Naziland uit publieke bestel te gooien

Het einde is in zicht voor de extreemrechtse wappieomroep Ongehoord Nederland (ON!) in het publieke bestel. Minister Rianne Letschert (D66) wil de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekken, zo laten bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws weten. ON! krijgt nog de gelegenheid mondeling te reageren, de definitieve beslissing valt tien dagen later.

ON! blijkt al sinds dag 1 een vergaarbak van racisten, antisemieten, complotdenkers en nepnieuwsverspreiders. Dat leverde naast een stroom van klachten van het publiek ook al meerdere reprimandes en boetes op, onder meer wegens het niet naleven van de journalistieke codes van de NPO. Boegbeeld Raisa Blommestijn werd veroordeeld wegens racisme. Ondanks aanzwellende oproepen om ON! uit het publieke bestel te wippen ondernamen Letschert en haar voorgangers geen actie. Dat kantelde nadat inmiddels ex-hoofdredacteur Joost Niemöller en Blommestijn enkele weken geleden een item opnamen waarin ze een toespraak van Adolf Hitler goedkeurden. Afgelopen weken zegden zowel het Commissariaat voor de Media en de Nederlandse Publieke Omroep officieel het vertrouwen in de extreemrechtse omroep op.