Minister Wiersma bbblijft puinhoop maken van stikstofcrisis, kost ondertussen miljarden per jaar

Minister Vincent Karremans (Economische Zaken, VVD) stuurde het rapport woensdag naar de Tweede Kamer, nadat het was gelekt naar RTL Nieuws. Opvallend is dat alleen Karremans het rapport ondertekende, terwijl het onderzoek oorspronkelijk werd besteld door twee ministeries. Minister Femke Wiersma (Landbouw, BBB) heeft geweigerd haar handtekening te zetten omdat de onderzoeksresultaten haar niet aanstaan, aldus bronnen. Een woordvoerder van Wiersma spreekt van 'praktische overwegingen' maar wil niet zeggen welke.

De onderzoekers waarschuwen dat de economische schade kan verveelvoudigen als de politiek niet snel actie onderneemt. Tot nu toe viel de economische schade relatief mee (gemiddeld 600 miljoen euro per jaar), maar sinds december heeft de Raad van State een streep gezet door bedrijfsuitbreidingen op basis van 'intern salderen'. Hierdoor zit Nederland nu daadwerkelijk op 'stikstofslot'. De hoge stikstofuitstoot veroorzaakt onder meer longaandoeningen die het ziekteverzuim opdrijven, met economische kosten van ongeveer een miljard euro per jaar. Een meerderheid van de Tweede Kamer, inclusief regeringspartijen VVD en NSC, vindt dat Wiersma de stikstofproblemen niet daadkrachtig genoeg aanpakt.

Tot nu toe heeft BBB'er Wiersma vrijwel niets gedaan om de stikstofcrisis te beteugelen. In november moest het kabinet haar Kamerbrief met stikstofvoorstellen terugsturen omdat die 'nog niet klaar was voor verzending'. Tijdens een stikstofdebat in december bleven veel vragen over haar aanpak onbeantwoord. Wiersma's plannen voor de legalisatie van PAS-melders werden bekritiseerd als 'te vaag', 'niet concreet genoeg' en 'te traag'. De preciezere invulling van het nieuwe stikstofbeleid laat nog altijd op zich wachten.