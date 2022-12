Minister Weerwind, nazaat van slaafgemaakten, zal slavernij-excuses aanbieden

3 dec. 2022 - 8:24

Zelf zegt de minister: "ik ben niet alleen een zoon van ouders kleur, maar zit hier vanwege mijn kennis en kunde". Dat hij namens de regering zijn excuses mag aanbieden ziet hij als 'een verantwoordelijkheid en een voorrecht'. Eigenijk wel vreemd dat deze minister hier nu vanwege zijn afkomst wordt weggezet als een dienaar van de grote witte man. Zelf doet de kritiek hem 'pijn', dus de vraag is vooral wat diegenen die die kritiek uiten voor ogen hebben. Het is denk ik het verheven moreel besef van de herboren witte mens dat het hem bijna onmogelijk maakt om niet die kansel te beklimmen. Want de witte mens heeft gegeten van die appel, en beseft zich nu het onderscheid tussen goed en kwaad. En dat in het volste besef dat hij zelf een schuld met zich meedraagt vanwege zijn hebzucht, zijn ontembare behoefte aan zelfverheffing. Slechts vergeving van zonden kan redding brengen. En van wie kan die vergeving beter komen dan van de tot slaaf gemaakten? De witte man vernederd zich, om verheven te kunnen worden. En dat moet hij natuurlijk wel zelf doen. En dat er nu een afstammeling van de tot slaaf gemaakten is verheven, en zich voor ons vernederd, is lastig te aanvaarden. Want waar moeten die witte mensen met hun verheven moreel besef nu heen met hun 'schuldgevoel'. Daarvoor is nu de adventstijd. Het besef dat het duister is in ons witte mensen, is een noodzakelijke voorwaarde om het licht te kunnen vinden en volgen. Zodat wij bevrijd worden en vrij zijn.