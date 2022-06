Minister verwachtte te veel van zelfregulerend vermogen gokbranche: nog steeds reclame in openbare ruimte Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 89 keer bekeken • bewaren

Het kabinet heeft te hoge verwachtingen gehad van het zelfregulerend vermogen van de gokbranche. Ondanks beloftes dat er geen billboards met gokreclames meer te zien zouden zijn, gebeurt dit nog steeds. Zo blijkt uit berichtgeving van de NOS.

Toegegeven, de (meeste) grote bedrijven hebben sinds 1 april wel hun reclame uit de openbare ruimte weggehaald, met uitzondering van Betcity dat in juni nog altijd in de buitenruimte adverteerde. Daar komt nog bij dat een nieuw casino zelfs net begonnen is met een agressieve postercampagne met in de hoofdrol oud-voetballer Ronaldinho.

Onder meer Toto en Holland Casino houden zich aan de afspraken. Betcity, een andere grote speler, zegt pas te stoppen als de huidige contracten zijn afgelopen, maar zegt er niet bij wanneer dat is. Circus, van de Ronaldinho-reclames, is geen lid van de branchevereniging en voelt zich niet geroepen om gehoor te geven aan het verzoek van de minister. In plaats daarvan ziet het bedrijf het gebrek aan andere reclames als een uitgelezen kans om zichzelf te profileren. Naar eigen zeggen omdat er anders te weinig mogelijkheden zijn ‘om als nieuwkomer jezelf op de markt te zetten.’