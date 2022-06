11 jun. 2022 - 14:54

''Minister verstoort gemoedelijk protest'' En terecht. In Nederland hebben we alleen nepnatuur. De vraag is hoe houden we nepnatuur uit de vorige eeuw in stand en tegelijkertijd ook steeds meer villa's met subsidie voor de rijken bouwen in- en aan de rand van nepnatuurgebieden. Het heeft toch duidelijk in alle verkiezingsprogramma's van VVD, D66, CDA en CU gestaan! En dat niet alleen. Bij de kabinetsformatie van Rutte4 hebben partij-elite in achterkamertjes toch democratisch besloten dat boeren het haasje zijn. Boerenbedrijven ''progressief'' onteigenen dus, ook al staan duizenden kinderen van boeren te trillen. De democratie zegeviert als altijd.