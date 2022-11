Minister, verbied toch die nekklem Nieuws • 31-07-2015 • leestijd 2 minuten • bewaren

Activist Frank van der Linde sleept ministerie van Veiligheid en Justitie voor de rechter ... Wil verbod op nekklem door politie afdwingen

Activist en Joop-opiniemaker Frank van der Linde sleept het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de rechter. Hij heeft een kort geding aangespannen om een einde te maken aan het gebruik van de nekklem door politie. Woensdag 9 september dient het kort geding.

Tegenover Joop.nl legt Van der Linde uit waarom hij het kort geding heeft aangespannen:

Er zijn inmiddels te veel doden gevallen. Maar dat is het niet alleen. Ook belangrijk is dat er alternatieven zijn [voor het gebruik van de nekklem, red]. Als je zou zeggen: ‘er zijn geen alternatieven’, dan kun je nog zeggen ‘het is niet anders’. Maar dat is niet het geval. Bovendien, binnen een grotere context: de politie is niet onomstreden. Jaren geleden kon je nog een dolletje maken met de agenten, maar dat is voorbij. Het politieapparaat staat op scherp. We hebben een geïrriteerd politieapparaat dat te vaak over reageert, dat bovendien een middel in handen heeft dat vrij snel fatale gevolgen kan hebben.

De inspectie onderzoekt nu het gebruik van de wurggreep, maar dat onderzoek wordt pas in 2016 afgerond. Tot die tijd wordt de nekklem niet verboden, zo kondigde het ministerie onlangs aan.

“Een nekklem is precies de techniek die moet worden toegepast als je iemand wilt wurgen. De dood van Mitch Henriquez toont aan hoe enorm gevaarlijk dit middel is. De politie heeft meer dan genoeg andere geweldmiddelen om arrestanten naar een bureau over te brengen. Handboeien, wapenstok, pepperspray, noem maar op.

Elke Nederlander zou ontvankelijk moeten zijn; iedereen kan met de politie in aanraking komen.” Bovendien heeft hij de nekklem zelf aan den lijve ervaren. “Ik heb zo’n nekklem gehad bij de arrestatie bij een pro-Israël event […] Wij verstoorden dat event, we wisten van tevoren dat we meteen zouden worden verzocht om het theater te verlaten, dat hadden we ook afgesproken, dat we dat zouden doen, maar we werden hardhandig verwijderd. Dat gevoel is heel beangstigend. Je voelt gewoon dat het fataal kan zijn.