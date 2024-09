Minister Veldkamp (NSC) trachtte bedreigde oppositieleider Venezuela te weerhouden van vluchten Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 493 keer bekeken • bewaren

Het kabinet Wilders 1 heeft getracht de Venezolaanse oppositieleider Edmundo González ervan te weerhouden te vluchten. González was de opponent van de heersende president Maduro. Nadat de laatste dankzij frauduleuze praktijken de jongste verkiezingen won, vluchtte González naar de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden, dat een buurland is van Venezuela. Daar bleef de presidentskandidaat in het diepste geheim ondergedoken zitten terwijl Maduro de vervolging van oppositieleden opvoerde. Ook tegen González werd een arrestatiebevel uitgevaardigd, zo blijkt uit informatie die door minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp (NSC) aan de Tweede Kamer is verstrekt:

Naast demonstranten vrezen ook leden van de Venezolaanse oppositie voor hun veiligheid. Een aantal van hen is sinds de verkiezingen opgepakt, van sommigen is vervolgens niets meer vernomen. Deze dreiging gold ook voor oppositiekandidaat Edmundo González. Op zijn dringende verzoek, daags na de verkiezingen, heb ik daarom besloten hem voor zo lang als nodig gastvrijheid te verlenen in de residentie van de Zaakgelastigde van het Koninkrijk der Nederlanden in Caracas.

De politicus werd drie keer gesommeerd voor de rechter te verschijnen en riskeert een gevangenisstraf van 30 jaar. Ondanks de ernstige dreiging gericht tegen zijn persoon probeerde minister Veldkamp de 75-jarige politicus er van te overtuigen niet naar het buitenland te vluchten, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer. Het kabinet Wilders 1 heeft als hoofddoelstelling migratie tegen te gaan.

Begin september gaf González aan het land te willen verlaten. Veldkamp: "Daarop heb ik hem gesproken over de situatie in Venezuela, het belang van het werk van de oppositie en de transitie naar democratie, en onze voortdurende gastvrijheid benadrukt. Hij gaf aan niettemin te willen vertrekken en zijn strijd vanuit Spanje voort te zetten." (…) Volgens Haagse bronnen wordt het vertrek van González naar Spanje bij Buitenlandse Zaken met gemengde gevoelens bekeken. Enerzijds is er opluchting dat de 75-jarige oppositieleider het land veilig heeft kunnen verlaten. Tegelijk wordt gevreesd dat zijn vertrek uit Venezuela de oppositie uit elkaar zal spelen en zwakker zal maken. Op de Nederlandse ambassade zijn er pogingen gedaan González ervan te overtuigen daar te blijven, maar vergeefs.

González heeft de Nederlandse ambassade daarop verlaten en is naar de diplomatieke vestiging van Spanje gevlucht. Inmiddels is hij uitgeweken naar het gastvrije Spanje dat een akkoord wist te bereiken met de Venezolaanse autoriteiten over zijn veilige aftocht.