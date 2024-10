Minister Veldkamp maakt ons tot de matennaaier onder de naties

Nederland laat de Afghaanse bewakers die onze jongens en meisjes bijstonden in Uruzgan en andere contreien waar zij op een hopeloze gevechtsmissie werden gestuurd, Nederland laat ze barsten. Dit ondanks het feit dat de Taliban het verlenen van diensten aan hun westerse vijanden als collaboratie beschouwen, landverraad en het sluiten van een verbond met Saytan. Minister Caspar Veldkamp betoogde namens het kabinet dat je helemaal niet vast kon stellen of de Afghaanse medewerkers gevaar liepen en als het wel zo was of dat dan te maken had met hun steun aan Nederlandse troepen. Zijn voorgangster in Rutte IV, Hanke Bruins Slot, zelf oud-officier, had proberen te regelen dat Nederland opvang zou bieden aan deze voormalige bondgenoten en hun gezinnen. Veldkamp noemde dat geen goed bestuur. Waarom niet? Er was niets geregeld met betrekking tot budgetten en organisatorische opzet en ambtelijke procedures. Ook had het kabinet er geen besluit over genomen. Dat gaat zomaar niet, mensen in doodsgevaar uit de handen van de vijand halen zonder dat eerst de juiste procedures zijn doorlopen.