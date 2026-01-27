Minister Van Weel, praat met ons, het is een kwestie van leven en dood Vandaag leestijd 4 minuten 231 keer bekeken Bewaren

Martijn Dekker politiek antropoloog Persoon volgen

Geachte minister Van Weel,

​​​​​​​Wij richten ons tot u met zeer grote zorgen. Als actiegroep Free the Filton 24 NL zijn wij solidair met de demonstranten van Palestine Action die in het Verenigd Koninkrijk hebben geprobeerd de Israëlische wapenproducent Elbit te doen stoppen met het produceren van wapens waarmee de genocide op de Palestijnen wordt uitgevoerd. 33 actievoerders zitten al meer dan een jaar zonder proces in de gevangenis, en Palestine Action is verklaard tot terroristische organisatie.

Wie zich nu in het VK uitspreekt tegen genocide, of steun betuigt aan mensen die zich daartegen verzetten, wordt als terrorist bestempeld. Duizenden mensen, waaronder minstens 15 Nederlandse burgers, zijn onder de Terrorism Act gearresteerd omdat ze op de grond zaten en een bord vasthielden met de tekst: "Ik ben tegen genocide - ik steun Palestine Action". Nederlanders worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor terrorisme, voor iets dat in Nederland onmogelijk strafbaar gesteld zou kunnen worden.

Tientallen demonstraties bij de Britse ambassade om de overheid te bewegen de mensenrechten van deze activisten te respecteren, hebben geen enkele reactie opgeleverd, noch van de Britse, noch de Nederlandse overheid. Eén van ons, Olax Outis, is al sinds 26 december in hongerstaking. Op dit moment zit Olax in de gevangenis, omdat hij middels een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid de dringende oproep via de ambassade in Den Haag aan de Britse regering probeerde over te brengen.

Wij zijn ten einde raad en verzoeken u, als minister, dringend om zich uit te spreken tegen mensenrechtenschendingen in het VK. Politieke gevangenen in het VK worden zonder veroordeling al meer dan een jaar vastgehouden. Dit gebeurt onder erbarmelijke, mensonterende omstandigheden: post wordt gecensureerd, medische hulp wordt ontzegd, en tegen alle normen in wordt een rechtszaak voor uitgesteld tot na twee jaar gevangenschap.

Sinds acht van hen in hongerstaking gegaan zijn, en tienduizenden sympathisanten voor verbetering van van hun behandeling hebben gedemonstreerd, krijgen de politieke gevangenen nu wel enige gezondheidszorg en worden ze iets menselijker behandeld, maar dat ze überhaupt gevangen zitten is een schande.

We vragen van de Nederlandse regering dat ze nadrukkelijk afstand neemt van, en zich actief uitspreekt tegen, deze repressie, deze antidemocratische waarden en deze mensenrechtenschendingen die gepleegd worden door een politieke, economische en militaire bondgenoot.

Een tweede dringende oproep raakt aan de eis van de Britse activisten. Niet alleen voor het VK, maar ook voor Nederland geldt: sluit Elbit, en beëindig alle samenwerking. Elbit Systems is een bedrijf dat wapens en technologie ontwikkelt en produceert waarmee de genocide op Palestijnen uitgevoerd wordt. Eén van de wapens die bij de actie in Filton aangetroffen werd is een drone die geluiden van huilende kinderen afspeelt, om bezorgde mensen uit hun schuilplaatsen te lokken en die vervolgens neer te schieten. Dit bedrijf, dat door de NAVO in de ban werd gedaan, mag niet bestaan.

De Genocideconventie, die door Nederland is ondertekend in 1966, vereist van landen dat zij er alles aan doen om genocide te voorkomen. Nederland blijft niet alleen voor honderden miljoenen euro's klant van Elbit, maar huisvest het bedrijf op Nederlands grondgebied. Hier moet een onmiddellijk einde aan komen, als belangrijke eerste stap richting het einde van de Nederlandse medeplichtigheid aan de Palestijnse genocide.

Uw recente acties en uitspraken tegen onder andere de Iraanse ambassadeur laten zien dat mensenrechten blijkbaar belangrijk voor u zijn. Wij verwachten daarom dat u ook bevriende landen aanspreekt, en dat Nederland de samenwerking stopt met Elbit, en andere bedrijven die de wapens leveren voor de meest verschrikkelijke misdrijven die we kennen. Niets doen maakt medeplichtig.

Wij maken ons ernstige zorgen om de gezondheid van Olax, die nu al bijna een maand in hongerstaking is. Door zijn diabetes is dit des te gevaarlijker. Olax heeft aangegeven dat een duidelijk signaal van de Nederlandse aan de Britse regering hem zijn hongerstaking zou doen heroverwegen. De Nederlandse staat is verantwoordelijk voor de gezondheid van gedetineerden in dit land, en Olax zoekt die detentie bewust op, uit solidariteit met de 33 politieke gevangenen die nog altijd vastzitten.

We maken ons ook ernstige zorgen om Umer Khalid, één van de Britse politieke gevangenen, die zijn hongerstaking omzette in een dorststaking. Te lang wachten met handelen zal het leven van onze vrienden kosten.

Wij willen graag met u in gesprek, om deze punten toe te lichten, en te horen wat u kan en zal doen. In het VK weigeren volksvertegenwoordigers en bestuurders nu al sinds begin november met de gevangenen, hun vertegenwoordigers of zelfs met hun advocaten in gesprek te gaan. De pers wordt afgewimpeld met een verwijzing naar een protocol dat voorschrijft dat hongerstakers dood neer kunnen vallen voor je naar ze luistert – een protocol dat in 1981 tot de dood van tien hongerstakers leidde, en sindsdien nooit is aangepast. We geven u graag de kans om menselijker te zijn dan uw Britse collega’s.

De tijd dringt. Het lijkt ons daarom niet onredelijk om zo’n gesprek binnen twee weken van u te verwachten.

Hoogachtend,