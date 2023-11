Minister van Justitie treft met hoge verkeersboetes de mensen aan de onderkant het hardst Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 112 keer bekeken • bewaren

Stefan Vlaminckx VN-ambassadeur voor het aanvullende mensenrechtenverdrag gehandicapten en inclusieve samenleving

De verkeersboetes die worden opgelegd voor de minst ernstige vergrijpen moeten, aldus de minister van Justitie, met 10 procent omhoog. Dit vooral om de begroting van datzelfde ministerie van Justitie rond te krijgen. Zelfs het Openbaar Ministerie (OM) adviseert om dat niet te doen.

Waar iedereen aan voorbij lijkt te gaan is de rechtsongelijkheid die ontstaat tussen mensen aan de onderkant van de maatschappelijke ladder en hen die diezelfde ladder wel hebben weten te beklimmen. Want de boetebedragen zijn inmiddels gestegen tot vele honderden euro’s voor overtredingen als onnodig links rijden, met een telefoon in je hand autorijden en te hard rijden.

Als iemand een boete van 400 euro krijgt opgelegd voor een verkeersovertreding en een inkomen heeft van zo'n 1200 euro netto per maand, betaalt diegene dus 33 procent van het netto maandinkomen voor deze verkeersovertreding. Iemand met zo'n 4000 euro netto per maand betaalt voor dezelfde overtreding slechts 10 procent van het netto maandinkomen. Een niet te accepteren vorm van rechtsongelijkheid in mijn ogen, en onrechtmatig bezwarend in de richting van mensen met een kleine beurs. En ergens weet de Staat der Nederlanden dat ook wel, zo is mij gebleken.

Want ik kreeg ooit, vanwege het te laat aangifte doen voor de inkomstenbelasting, een boete opgelegd. Daar maakte ik bezwaar tegen met het argument dat de boete voor mij een veel zwaardere belasting was dan voor iemand met een hoger inkomen dan ik geniet. Die boete werd mij vervolgens kwijtgescholden.

Ik adviseer iedereen met een klein inkomen dan ook iedere boete aan te vechten met het bovenstaande argument van de ongelijkheid ten opzichte van mensen met een hoger inkomen. Want een derde van je maandinkomen inleveren voor een kleine overtreding van de wet is aan alle kanten onrechtmatig bezwarend.

Voor een mishandeling wordt ook vaak een boete van rond de 400 euro opgelegd, terwijl de maatschappij dit toch echt als een ernstiger vergrijp beschouwt dan onnodig links rijden op de snelweg. Toch wordt het met een nagenoeg gelijk bedrag beboet. Voor mij een extra argument om eens kritisch te kijken naar het systeem van het beboeten van overtredingen.

Als de minister van Justitie haar begroting rond wil krijgen met het ophalen van meer geld uit verkeersboetes, zou ze beter kunnen overgaan tot het beboeten met een percentage van het inkomen, zoals dat in andere landen ook wel gebeurt. Voor onnodig links rijden geeft 10 procent van het netto maandinkomen bij 1200 euro netto een boete van 120 euro, oftewel een maand lang niks extra’s of leuks kunnen doen. Bij 4000 euro netto een boete van 400 euro en dezelfde gevolgen voor het vrij besteedbaar bedrag voor de maand waarin de boete wordt opgelegd.

U, ik en iedereen in deze maatschappij hoort zich gewoon aan de wet te houden. En doet u dat niet, dan wordt u beboet of anderszins afgestraft. Maar een gevangenisstraf is voor iedereen gelijkwaardig. U staat namelijk een gelijk aantal dagen, weken of jaren buiten de maatschappij tijdens detentie voor een strafbaar feit. Of u nu arm of rijk bent. Waarom zou dat dan niet zo zijn wanneer u beboet wordt voor een overtreding van de wet?