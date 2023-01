Minister Van Gennip onthult clowneske tactiek om waarheid op haar ministerie te maskeren Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 302 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Van de toeslagenaffaire en het Groninger gasdossier heeft dit kabinet dus helemaal niets geleerd.

In een deze week inmiddels spraakmakend tv-interview bij Op1 met minister Van Gennip werd zij meermaals gevraagd of zij verkeerd was geïnformeerd door haar ambtenaren over het aantal meldingen van misstanden bij de bagageafhandeling op Schiphol.

Die vraag kwam op nadat onderzoeksjournalisten hadden ontdekt dat er wel degelijk meldingen waren geweest bij de Arbeidsinspectie over de arbeidsomstandigheden bij de afdeling bagageafhandeling op Schiphol. Die meldingen waren zoals recent naar buiten is gekomen afgedaan als niet relevant. Van Gennip had als minister in oktober 2022 nog aangegeven dat er in 12 jaar geen klacht was ontvangen.

Van Gennip reageerde op voornoemde simpele maar zeer belangrijke herhaalde vraag steeds met dezelfde uit het hoofd geleerde riedel, die niets van doen had met de gestelde vraag. Een vraag die voor de interviewers en de vele honderdduizenden kijkers slechts beantwoord kon worden met een simpel ja of nee.

Dat gebeurde evenwel niet hetgeen één van de interviewers de vraag ontlokte: “Waarom zegt u dan niet gewoon dat u bent voorgelogen? Ik begrijp die mediatrainingen eerlijk gezegd nooit zo goed. Ik bedoel: het is gewoon een heel duidelijke vraag. Dat is toch de conclusie? Volgens mij is dat de enige conclusie die we hier nu trekken.”

Van Gennip gaf echter geen krimp. Zich vermoedelijk niet realiserend dat zij niet alleen voor twee zeer ervaren interviewers maar ook voor nagenoeg alle kijkers met haar reacties bevestigde dat nog steeds ernstige misstanden op ministeries met de mantel der liefde worden bedekt en indien noodzakelijk gewoon glashard worden ontkent. Als dat zo uitkomt.

Van de toeslagenaffaire en het Groninger gasdossier heeft dit kabinet dus helemaal niets geleerd. Evenmin van het feit dat het vertrouwen in de politiek en politici nog nooit zo laag is geweest.

Als ministers op heldere en duidelijke vragen van journalisten met clowneske reacties de Nederlandse kiezers menen tevreden te kunnen stellen, getuigt dat niet alleen van een immens dedain naar journalisten, maar nog meer naar het schofferen van alle Nederlandse kiezers.

De minister liet met voornoemd optreden in Op1 glashelder zien dat de beruchte bestuurscultuur van de Rutte-kabinetten zeer besmettelijk is voor nieuwe bewindspersonen in Rutte IV.