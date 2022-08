Minister Schouten schrapte 'minder vlees' uit klimaatcampagne na angstoffensief Telegraaf Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 433 keer bekeken • bewaren

Vicepremier Carola Schouten (ChristenUnie) heeft er als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) persoonlijk voor gezorgd dat het onderwerp minder vlees eten uit een klimaatcampagne werd geweerd. Schouten zou zich daarbij hebben laten beïnvloeden door een angstcampagne van De Telegraaf. Dat is de conclusie van Wakker Dier nadat het overheidsdocumenten hierover heeft ingezien, zo meldt de NOS.

In 2019 lanceerden de ministeries van Economische Zaken en LNV de campagne Iedereen doet wat. Daarin werden tips gegeven aan burgers om zelf klimaatvriendelijker te worden. Korter douchen en minder vliegen bijvoorbeeld. De bedoeling was om ook ‘minder vlees eten’ te noemen, maar dat werd uiteindelijk geschrapt. Een van de ambtenaren van Schouten schreef in een intern bericht: ‘Ik blokkeer alles wat maar gaat over vlees, naar wens van de minister. Dus het zal vast genoemd worden, maar wordt niet uitgewerkt of opgepakt.’

Uit de documenten blijkt dat Schouten is teruggekrabbeld na een artikel in De Telegraaf, de krant die elke suggestie tot het minderen van vleesconsumptie omtovert in een oorlog tegen speklappen en gehaktballen. Na de berichtgeving in de Telegraaf concludeerde Schouten ‘dat het onderwerp eiwitten eigenlijk alleen maar schadelijk kan zijn voor het klimaatakkoord’.

De Telegraaf in de bres voor de gehaktbal