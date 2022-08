Minister Ollongren bezorgd over Amerikaans vuurwapengeweld na dodelijke aanval op militairen Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 79 keer bekeken • bewaren

Minister van Defensie Kajsa Ollongren heeft verklaard bezorgd te zijn over het vuurwapengeweld in de VS. Ze haalt met haar uitspraken de internationale media. Ollongren sprak in Praag, waar EU-ministers bijeen zijn, naar aanleiding van het doodschieten van een 26-jarig Nederlandse commando in de Amerikaanse stad Indianapolis en de verwonding van twee anderen. De militairen van het elitekorps verblijven in de VS in het kader van een training. De schietpartij waar ze dit weekend slachtoffer van werden had daar voor zo ver bekend niets mee van doen.

"We volgen veel trainingen in de VS en we verwachtten echt niet dat dit zou gebeuren. Het is zeer, zeer zorgelijk voor ons," stelde Ollongren. Lloyd Austin, de Amerikaanse collega van Ollongren heeft zijn medeleven en spijt uitgesproken.

Volgens berichten in de media werden de drie militairen neergeschoten voor de ingang van hun hotel. Er zou sprake eerder op de avond geweest zijn van een ruzie of vechtpartij elders in de stad. Ollongren wilde daar niet op ingaan en de resultaten van het politieonderzoek afwachten. Voor zo ver bekend is er nog niemand gearresteerd.