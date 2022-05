Minister Kaag verandert drastisch solide beleid van Nederland ten aanzien afbouw staatsschulden in de EU

oxtan oxtan

6 apr. 2022 - 14:37

juist, dit is het helemaal. De oorzaak ligt bij al de landen die 'gratis geld' kregen, want schulden maken met lage rente hoeven niet te worden terug betaald uiteraard. En lage rente, ja, dat is alleen voor NL en DE toegestaan, niet voor de rest. Het klopt dat de bankencrisis de eurocrisis werd? Waarom eigenlijk? Waarom moesten privé schulden publiek worden? Dat is ook een goede vraag. Waarom mochten banken niet omvallen? Spanje had een schuld van 25% in 2006, meen ik. Nu 115%. Tipje van de sluier: Duitse en Franse banken hadden veel last van gehad. Maar, dat is niet zo interessant, toch? Waarom denken we dat een goed minister van financiën het goed doet alleen als de schuld op nul staat? Hier is het dus uitstekend gegaan. Bezuinigd op jeugdzord, thuiszorg, sociale woningen. Geen investeringen gedaan in de energie transitie, want ja, goedkoop (voor bedrijven dan) Russisch gas. Industrie politiek? Waarom, ingewikkeld, laten we dat aan de chinezen over; maar o wee als een evergreen dwars gaat liggen in de straat van Suez, waarom komen mijn spullen niet die ik via Ali Express had besteld. Extra productie van bio industrieën? Ja! doen, is goed voor de export. Ach, geneuzel met de stikstof, waarom doen ze zo moeilijk; en we zijn kampioenen export van agrarische producten, krijg je niet een warm gevoel van binnen daardoor? Kinderopvang? Zeker, maar pas op met je achternamen, anders moet je het in een keer terugbetalen en jagen we je zo de schulden in. Gidsland, zijn we.