Minister Kaag (D66) overtreedt eigen regels om belastingontduiking en witwassen tegen te gaan

Minister Sigrid Kaag (Financiën, D66) blijkt nieuwe regels te overtreden die bedoeld zijn om witwassen en belastingontwijking tegen te gaan. Dat meldt RTL Z. Voor haar aantreden als minister heeft Kaag, zoals verplicht is, haar zakelijke en financiële belangen ondergebracht in een stichting waar ze geen zeggenschap over heeft. Daarbij heeft Kaag verzuimd zich te registreren als de uiteindelijk belanghebbende.

Dat laatste is sinds dit jaar verplicht. Dat moet voorkomen dat banken en toezichthouders in het geval van onderzoek naar belastingontduiking en witwassen niet kunnen achterhalen wie de werkelijke eigenaar is. Hoewel Kaag de belanghebbende is (UBO, ultimatie beneficial owner), zijn op papier drie onafhankelijke bestuurders dat. De stichting St Jude beheert de beleggingsportefeuille van Kaag en een tweede woning in Zwitserland die wordt verhuurd.

RTL Z meldt:

En dat is niet volgens de regels. Iemand die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25 procent moet opgegeven worden als belanghebbende. De wet schrijft duidelijk voor dat iemand die recht heeft op het geld van een stichting na opheffing, wat gebeurt als Kaag geen minister meer is, eigenaar is.