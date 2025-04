'Minister' Faber herhaalt steeds dezelfde woorden omdat ze te dom is voor het debat Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 263 keer bekeken • bewaren

In Den Haag was het ook vandaag weer crisis als gevolg van geklungel in het kabinet en coalitie. Dinsdag eiste een woedende Kamer een debat met premier Schoof en 'minister' Faber na haar beschamende optreden waarin ze de eenheid van het kabinet onderuit schoffelde. Die eenheid is een vereiste die in Grondwet staat vermeld.

Om half zes op woensdagochtend liet Schoof weten dat hij zich bedacht had en toch niet naar de Kamer wilde komen. In plaats daarvan toog hij naar Apeldoorn voor een werkbezoek. De Kamer ontplofte zo'n beetje over dat besluit. Zelfs de SGP sprak van "schoffering van het parlement". Oppositieleider Frans Timmermans eiste dat Schoof zich alsnog naar de Kamer zou spoeden en een meerderheid steunde dat. Dus zat de premier een paar uur later alsnog in vak K, net als 'minister' Faber. Caroline van der Plas merkte in het debat op dat ze vreesde dat Faber naar huis gestuurd gaat worden.

Kee & Van Jole zagen het allemaal aan en spraken er over in hun wekelijkse commentaarrubriek bij De Nieuws BV. Van Jole stelt dat uit het hele gedoe en alle verklaringen van Kamerleden duidelijk werd dat echt niemand blij is met dit kabinet "net als in de rest van Nederland". Kee gaf een overzicht van de eerste aanvallen en verdedigingen.

Van Jole constateert dat het er om gaat of Schoof overeind blijft. "Faber zelf gaat niks zeggen. Die doet net als gisteren, het eindeloos herhalen van een tekstje dat ze van Wilders moet zeggen. Dat moet ze ook wel doen want als ze gaat debatteren verliest ze want daar is ze te dom voor."

Kee stelt dat het kabinet eigenlijk al is overleden en dat het nog een kwestie van tijd is voordat het valt.