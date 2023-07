Minister: Basisscholen mogen best verlies draaien

11 mei 2011 - 17:34

Alles om haar vriendjes bij de banken blij te maken... Nu zal ook het onderwijs alle waarde kwijtraken. Bergen schulden tegen hoge rente dat is bij deez dictatuur van de grauwe minderheid het gevolg van de bancaire entente Het feit alleen al dat ze alles moeten verkopen is het ultime bewijs van onvermogen het enige wat van Bijsterveld C.S. kan is SLOPEN. En de meerderheid die kijk lijdzaam en zwijgzaam toe zelfs de media zijn zijn onder overheidscontrole en zeggen bah nog boe... Sterker nog na jaren indoctrinatie juichen ze het toe en geven de corrumperende machten zelfs gelijk ze lijken het zelf nadenken volkomen moe :-( "We behandelen alle criticie van het beleid slecht, en vinden dat inmiddels volkomen terecht..." Helaas het onder wijs is koppie onder Sociale woningbouw is in de rouw De zorg een grote zorg Maar met banken verzekeringen en pensioenen verdienen de gecorrumpeerde aandeelhouders vakbondmensen journalisten en advocaten inmiddels gewoon weer miljoenen Ten koste van de staat, en wie kritiek heeft die staat op straat En de staat? Die denkt alleen in nummers: 1492 1936 1941 1984 2001 2012... Ik hoop maar dat het optelt tot 1900...