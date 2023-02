Minister Adema traineert nieuwe wetswijziging die het welzijn van boerderijdieren verbetert

Landbouwminister Adema voert een aangenomen wetswijziging van de Partij voor de Dieren over welzijn van boerderijdieren niet uit, omdat deze 'onuitvoerbaar' zou zijn. In de nieuwe wet dieren wordt gevraagd dieren zo natuurlijk mogelijk te houden en niet langer aan te passen aan de stal maar aan de behoeftes van het dier. Bijvoorbeeld door dieren verplicht op stro te houden en een uitloop naar buiten te geven, de staarten van varkens niet meer te couperen en kalfjes bij hun moeder te laten.

De gangbare sector voorziet de consument nu van vlees en dierlijke producten afkomstig van dieren die absoluut geen comfort of plezier in hun leven wordt gegund. Sterker nog, dieren houden op beton of gladde roostervloeren, opgesloten in kraamhokken, varkens bedwelmen met het voor hen extreem pijnlijke CO2 gas of kalf en koe (moeder en kind!) van elkaar scheiden kun je dierenmishandeling noemen en zou bij hond of kat strafbaar zijn.