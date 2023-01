Minister Adema loog Kamer voor, negeerde waarschuwing over overtreden mestregels

Terwijl melkveehouders elders in de EU jaarlijks maximaal 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare land mogen uitrijden, ligt die norm in Nederland tot wel 50 procent hoger . Hoewel al tijden duidelijk is dat er een eind gaat komen aan deze uitzonderingspositie voor Nederland, zette het kabinet het afgelopen jaar alles op alles om de Nederlandse veeboeren te ontzien. Zo wilde minister van Landbouw Piet Adema (ChristenUnie) de boeren ook dit jaar weer ruim baan geven om de regels te overtreden en de natuur te vernietigen.

In een brief van 19 december waarschuwde Eurocommissaris Sinkevicius dat wat Adema de Kamer en de boeren had beloofd, niet kon. Een dag later zei Adema in een Kamerdebat niettemin dat er niets aan de hand was. De gesprekken zouden nog lopen, en er was “geen reden tot grote zorg”. Pas afgelopen vrijdag erkende Adema dat er wel degelijk een probleem is, en dat de boeren zich sneller aan de regels moeten gaan houden.