Minister Adema (CU) wilde verbod op omstreden verdelger glyfosaat, VVD lag dwars

Demissionair minister Piet Adema (Landbouw, CU) heeft begin oktober in het kabinet gepleit voor een verbod op de omstreden onkruidverdelger glyfosaat. Adema deed dat vanwege zorgen over een mogelijk verband met de ziekte van Parkinson. Zijn voorstel stuitte echter op verzet binnen de coalitie, met name de VVD. Dat blijkt uit documenten die Zembla via een beroep op de Wet open overheid (Woo) verkreeg.

Adema vond in de ministerraad demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) tegenover zich. Harbers vreesde voor 'precedentwerking' wanneer het advies van pesticideautoriteit Ctgb, die stelde dat glyfosaat veilig is, niet zou worden gevolgd. Zijn ambtenaren schreven dat als het Ctgb-advies zou worden genegeerd, daarmee 'alle besluiten over wel of niet toelaten van stoffen' in twijfel konden worden getrokken.

Uiteindelijk werd in de ministerraad besloten dat Nederland zich bij de Europese stemming over glyfosaat zou 'onthouden'. Dat was ook het standpunt dat Adema publiekelijk verdedigde, iets wat hem op scherpe kritiek vanuit de Tweede Kamer kwam te staan, waar een meerderheid voor een verbod op glyfosaat was.