Minima keihard geraakt door hoger eigen risico van kabinet-Jetten Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 341 keer bekeken • Bewaren

Het rechtse minderheidskabinet-Jetten wil het eigen risico in de zorg verhogen. Een harde klap voor de minima die in een plaats wonen waar de gemeente geen gemeentepolis aanbiedt, schrijft NRC op basis van een rapport van het Instituut voor Publieke Economie.

Dergelijke gunstige polissen zijn in het leven geroepen om te voorkomen dat mensen met de laagste inkomens de zorg gaan mijden. Ruim een half miljoen minima maken in Nederland gebruik van een polis waar de gemeente aan meebetaalt.

Maar diverse gemeenten bieden helemaal geen gemeentepolis aan, en dan zijn er ook nog gemeenten die de polis zo duur hebben gemaakt dat minima er geen gebruik van maken. In totaal zijn er zo 160.000 Nederlanders die om die redenen geen toegang hebben tot de gemeentepolis. NRC bericht:

“Dat is extra problematisch door het kabinetsplan om het eigen risico in 2028 met 60 euro extra te verhogen, zegt onderzoeksleider Jasper J. van Dijk. Er zijn sterke aanwijzingen dat hogere eigen betalingen tot meer zorgmijding leiden, vooral bij mensen met een laag inkomen. „Als er dan allemaal gaten in de lokale vangnetten zitten”, zegt Van Dijk, „komen zij in de knel.””

Het aantal gemeenten zonder gemeentepolis is de afgelopen jaren sterk gestegen. Diverse gemeenten hebben de polis afgeschaft om te bezuinigen. Het Instituut voor Publieke Economie pleit voor een landelijke zorgpolis voor minima, zodat het niet langer uitmaakt waar je woont.