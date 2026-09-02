Mini-kabinet Rubberen Robbie moet ophouden met het normaliseren van extreemrechts Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 237 keer bekeken • Bewaren

Rubberen Robbie. De laatste jaren dat ik in Leiden woonde, had je een leraar Frans die onder dit pseudoniem furore maakte als zanger (in goed Leids uitgesproken als ’Wubbewe Wobbie’). Uiteraard een verwijzing naar Plastic Bertrand uit Frankrijk. Aan hem moet ik vaak denken als ik Rob Jetten zie optreden. Rubberen Robbie in een VVD-kabinet. Maar een keurige leraar Frans in het oude D66, een ‘klimaatdrammer’ die als minister ooit liet uitrekenen dat we in ons land jaarlijks wel minstens 40 miljard aan fossiele subsidies over de balk smijten.

Alle ogen waren de laatste dagen gericht op de begroting. Zouden Rubberen Robbie en Magere Heinen – ‘we betalen te veel belasting!’ – Prinsjesdag wel halen? Natuurlijk, want wat te verwachten was, ze schuiven gewoon een aantal van hun sneue, maar vooral ook schadelijke rechtse plannen voor zich uit. Je zou bijna heimwee krijgen naar Rutte IV.

Maar waarom dan in hemelsnaam hieraan zoveel tijd en aandacht besteden, terwijl tegelijkertijd het bruine nieuws maar blijft stromen door de media? ‘Mona Keijzer zakt verder en verder de bruine drek in’, zegt een cartoon in Joop. Elders veel over Ongehoord Nederland dat Hitler serieus neemt. Een omroep waarvan een voormalig employee zich nu als christen-fascistische wethouder van Oldebroek met een Poetin-vlag en een kalasjnikov in Transnistrië laat fotograferen. Maar zijn coalitie van de extreemrechtse Bijbelgordeldieren blijft hem onvoorwaardelijk steunen.

Groep Markuszower vindt het lang niet genoeg dat linkse demonstranten volgens de wet kunnen worden bestreden, maar wil beroepsverboden voor ambtenaren die strijden tegen extreemrechts. Veel genoegen zal het daarom de Markuszowers hebben gedaan dat Rubberen Robbie de inlichtingendiensten meer bevoegdheden wil geven om vooral linkse activisten in de gaten te houden.

Veevoermultinational De Heus betaalt mee aan boerenbijeenkomsten tegen het kabinet, maar ‘wanhopige’ boeren op hun trekkers in Brabant bleken voor een deel uit geronselde mbo-leerlingen te bestaan.

‘For’ Farmers Defence Force bagatelliseert de Holocaust met een eigen zespuntige ster. Ik bedacht opeens, zouden ze hun naam ook hebben ontleend aan de Jewish Defence Force van de beruchte rabbi Martin ‘Meir’ Kahane die tegenwoordig heel populair is in rechts Israël?

Farmers Defence Force juicht dat het een links lid van de Brabantse provinciale staten heeft weten weg de pesten. ‘Dat is pas de eerste!’.

Die staten zetelen in Den Bosch, waar Defend United op de kermis patrouilleert om Nederlandse meisjes te ‘beschermen’ tegen Syrische jongeren. Maar volgens de politie is Defend United zelf het probleem. Inderdaad, want de club houdt ook al maanden een tournee door het land tegen geplande azc’s.

Ogenschijnlijk lijken deze berichten om incidenten te gaan. Gelukkig zien veel mensen wel een patroon, namelijk de normalisering van extreemrechts (dat u van mij gerust ‘fascisme’ mag noemen).

Hoho, volgens politicologen, sociologen en historici kun je bijvoorbeeld de partijen uit onze mini-coalitie nooit extreemrechts noemen. Evenmin partijen als de ChristenUnie en de SGP, die zowel meer koeien per hectare willen als ook meer mensen aan wie abortus en euthanasie wordt geweigerd. En JA21 – wil een asielstop – is volgens hen een ‘verbindende partij’.

Volgens die geleerden zijn BBB’ers – voor ‘homogenezing’ - en anti-azc’ers meestal gewoon ‘bezorgde boeren’ en ‘bezorgde burgers’: ‘We zien geen hakenkruizen en die mensen zijn pro-Israël! Ga het gesprek met deze veronachtzaamden aan en luister!’ Waarmee Tom de Nooijer dus een marginaal incident is.

De normalisering van fascisme is een complex verschijnsel. Het bestaat uit het overnemen van items uit het programma van fascisten als strategie om hun kiezers over te nemen. Items als de dreiging van een vreemdelingentsunami en ‘extreem-links’. De volgende stap is het opnemen van fascisten in een coalitie. Opdat men maar aan het roer van de staat kan blijven. Tsja, en daardoor moeten we nu eenmaal wat concessies doen aan de fascisten, maar meestal gaat dat om punten waarmee ons eigen electoraat niet zoveel moeite heeft. Aanpakken van linkse activisten en asielzoekers bijvoorbeeld.

Daarnaast is de rol van de traditionele media cruciaal. Ze zouden normaliter een tegenwicht vormen – feiten en duiding van feiten! – voor de asociale media, maar ze volgen braaf de politieke trend van normalisering. Met de wetenschappers die eisen dat je de term fascisme vermijdt. Media spreken – op ditzelfde moment - van polarisering als brave linkse partijen bezwaar maken tegen afbraakbeleid van de overheid. Maar een VVD die Pro demoniseert, houdt nu eenmaal gewoon haar kiezersbelofte.

Media bekritiseren – feiten en duiding van feiten! – nauwelijks het bolwerk van talkshows die het rechtsextremisme normaliseren. Met de WC-eend van de Telegraaf, de Kelders, Mensen, Vlammen, Winters en Derksens.

Dus, Nederland, let op u saeck! Als het werkelijk zo door blijft gaan, worden ooit door onze overheden niet alleen leden van Extinction Rebellion en andere linkse actiegroepen thuis door politieagenten worden bezocht en in de media verketterd, maar misschien ook uw buren die een poster hebben opgehangen van Samen Leven, Milieudefensie of de Regenboog. Een dochter die de Israëlische genocide bekritiseert. Een zoon die demonstreert tegen een Amerikaans datacenter. Een vriendin die de geluidshinder van Schiphol niet meer kan verdragen. Een kennis die terecht bevreesd is voor Parkinson via de nabije bollenfabriek.

Dit alles volgens de oude wet van Martin Niemöller, waarin na de uitschakeling van alle andere kritische voorgangers niemand meer overblijft die voor u opkomt.

Met andere woorden, de strijd tegen het fascisme is in eerste linie een strijd tegen de zogenaamd nette rechtse partijen die het normaliseren. Eis dus van hen dat zij daarmee ophouden. Dat zij zich voortaan helder en concreet tegen fascistische (noem dat gerust ‘rechtsextremistische’) verschijnselen keren, met wetten, regels en handhaving.

Een beetje pruttelen is niet genoeg.

Voor het overige blijf ik van mening dat Tata moet sluiten en vervolgens zijn rommel op eigen kosten moet opruimen. Dank daarom aan PwC.