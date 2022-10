Minderjarige asielzoekers kregen beschimmeld brood door 'opstartperikelen' in crisisnoodopvang Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 242 keer bekeken • bewaren

Minderjarige asielzoekers hebben beschimmeld brood gekregen bij het ontbijt. Zo luidt de klacht van Vluchtelingenwerk Nederland. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bevestigt de klacht en zegt dat het komt door ‘opstartperikelen’.

De groep van tachtig minderjarigen tussen de 15 en 18 jaar, die zonder ouders asiel heeft aangevraagd, verblijft door de enorme drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel voor twee dagen in een tent in Stadskanaal. Een woordvoerder van COA laat weten dat medewerkers zich hier ‘de benen uit het lijf lopen en hun stinkende best doen’. Zij zouden hierbij hulp krijgen van vrijwilligers van de gemeente. Inmiddels zouden de minderjarigen hun lunch hebben gekregen.

Volgens vluchtelingenwerk Nederland zijn de omstandigheden in de opvang al een langere tijd slecht. "Dit is typerend voor de mensonterende manier waarop op dit moment met deze kinderen wordt omgegaan. Veel van hen hadden voordat zij in de crisisnoodopvang aankwamen al nachten doorgebracht op harde plastic stoelen of op de grond."

Slechts twee weken geleden besloot de rechter in een kort geding dat er maximaal 55 kinderen opgevangen mogen worden in Ter Apel. Vluchtelingenwerk Nederland spande het geding aan door de slechte omstandigheden in het opvangcentrum. Ook mogen sinds vorige week kwetsbare asielzoekers, net als deze kinderen, niet meer in een crisisnoodopvang verblijven. Deze tent is daar een goed voorbeeld van.

Vluchtelingenwerk Nederland vindt het ‘een mooi gebaar van de gemeente’ dat minderjarigen met behulp van het Rode Kruis worden opgevangen in Stadskanaal. Maar volgens de woordvoerder heeft de uitspraak van de rechter er niet voor kunnen zorgen dat ‘deze kinderen in ieder geval een fatsoenlijk ontbijt zonder schimmel konden krijgen.’