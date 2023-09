Minderjarige asielzoekers in veel gemeentes niet welkom Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 198 keer bekeken • bewaren

Nederland laat zich weer kennen

Nederlandse politici beweren graag dat “echte” vluchtelingen altijd welkom zijn. Dat heeft te maken met de hypocrisie die honderdzestig, honderdzeventig jaar geleden al door Multatuli werd beschreven. Vluchtelingen zijn helemaal niet welkom. Zij moeten volgens dit land “in de eigen regio” worden opgevangen behalve als je blank bent. De afstand van Ter Apel naar Kyiv is 1947,87 km en naar Tunis 2156,47 km. Dat is nauwelijks een verschil. Toch mogen Oekraïners zonder enige procedure binnen komen.

Nu zegt U: ja, maar die die gasten komen uit heel Afrika aan reizen voordat ze de boot nemen. Toegegeven, maar Tunesië zelf is een akelige dictatuur waar Mark Rutte niettemin zaken mee probeert te doen. Toch worden Tunesiërs zelf zonder blikken of blozen als “veiligelandiërs” gedefinieerd. Oekraïne daarentegen verkeert weliswaar in oorlog maar het is een democratie, die bovendien iedereen nodig heeft om zich staande te houden tegen de Russische agressor. Niet dat het verkeerd is Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Zij horen welkom te zijn maar het contrast met anderen is wel treffend: daarover beweren Nederlanders op verjaardagsfeesten: “Laten zij hun eigen land opbouwen”.

In dit licht is het niet verwonderlijk dat veel gemeentebesturen een nieuwe manier hebben gevonden om te laten merken dat ze liever geen vluchtelingen over de vloer hebben. Zij weigeren minderjarigen binnen hun grenzen ook al is er ruimte in hotels die voor asielzoekers zijn afgehuurrd. De wethoudertjes en de beleidsambtenaartes en de burgemeestertjes vrezen dat deze minderjarigen voor “overlast” zorgen. Teenagers dus. Overlast. Straks vullen zij de gelederen der hangjongeren aan. Dus vertellen deze functionarissen tegen het COA dat ze geen voorzieningen hebben en dat ze al genoeg doen.

Minderjarigen, huu.

Nu zitten zulke minderjarigen wekenlang vast op een aparte plek in Ter Apel waar ze elke dag een pakje brood krijgen en een magnetronmaaltijd die ze zelf moeten opwarmen. Voor de rest zoeken ze het zelf maar uit. Het personeel van de asielzoekers heeft geen tijd om aandacht aan deze minderjarigen te besteden. Van onderwijs of het aanstellen van een voogd is geen sprake.

Vrijdag liet Sophie Hermans op WNL weten dat werkgevers vooral geen kans moeten krijgen asielzoekers gemakkelijker in dienst te nemen want daar werd Nederland alleen maar “aantrekkelijker door”. Werkgevers klaagden namelijk dat ze werk zat hebben voor asielzoekers maar dat “regeltjes” ze dwingen afhankelijk te blijven van de bijstand. Sophie Hermans, de zogenaamde kampioen van de ondernemers en de hardwerkende mensen.

Hierbij past wel dat weigeren van asielzoekers op de kostbare grond van je gemeente.

Zo laat Nederland zich weer kennen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.